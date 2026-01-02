A904 – Sepultamentos em Assis neste dia 2 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 2 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No Complexo Prudenciana, está sendo velado José Marinho, que será sepultado às 13h30.

O policial militar aposentado Emílio Terzi (foto abaixo), de 60 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

REGIÃO – Na cidade de Echaporã, às 12 horas, será sepultada Lucimara Ribeiro, de 52 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!