A890 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 23 de dezembro

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 23 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado o ferroviário aposentado Antônio Pereira da Silva, de 90 anos, que morava na rua Santos Dumont, na vila Tênis Clube.

Também no período da manhã, houve o sepultamento de Paulo Henrique Ferreira, de 45 anos, que morreu em Lupianópolis-PR.

No início da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento da senhora Jaci Alves Augusto Rosseto, de 78 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Logo depois, às 15h30, será sepultado Valdecir Aparecido de Andrade, que está sendo velado no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Alexandre Wagner Gomes Rocha, conhecido pelo apelido de ‘Xandão’ (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada a jovem Ana Clara Oliveira Faria (foto abaixo), de 21 anos, vítima de acidente ocorrido na noite de domingo, dia 23, numa rodovia, quando voltava da cidade de São Carlos-SP, onde ela estudava.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!