A891 – Três sepultamentos em Assis neste dia 24 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor Aparecido Cardoso de Jesus, de 80 anos.
O senhor João de Paula, de 76 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.
No final da manhã, às 11h30, será sepultado o senhor Vivaldo Gomes de Souza, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 11 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!