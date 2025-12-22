A889 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 22 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 22 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o ex-prefeito Lauro Spera (foto abaixo), de 91 anos, que morreu na Santa Casa de Assis na noite deste domingo, dia 21. O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O ferroviário aposentado Antônio Pereira da Silva, de 90 anos, tradicional morador da rua Santos Dumont, na vila Tênis Clube, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento, que aconteceria na tarde desta segunda-feira, foi adiado para a manhã desta terça-feira, dia 23.

REGIÃO – Em Florínea, será sepultada a senhora Cícera da Silva Oliveira, de 84 anos.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento da senhora Marinês Fátima de Souza Gonçalves, de 66 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!