A888 – LUTO EM ASSIS – Morre o ex-prefeito Lauro Spera

Morreu na Santa Casa de Assis, na noite deste domingo, dia 21 de dezembro, aos 91 anos, o ex-prefeito de Assis, Lauro Spera (foto abaixo).

Eleito vice-prefeito do então prefeito Reinaldo Silva no ano de 1976, Lauro Spera assumiu os últimos dois anos da administração. De 1º de janeiro de 1981 a ficou atré 31 de dezembro de 1982.

Lauro Spera também foi secretário de Obras na administração do ex-prefeito José Santilli Sobrinho.

O velório de Lauro Spera acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!