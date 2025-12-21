A887 – Um sepultamento em Assis neste dia 21 de dezembro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 21 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Dirce Scanholato de Souza, de 80 anos, velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

DIA 20 – No sábado, dia 20 de dezembro, houve três sepultamentos em Assis.

Elisabete Luz da Silva, de 53 anos, foi sepultada às 9 horas.

O sepultamento do senhor Benedito Cupertino Duarte, de 74 anos, aconteceu às 16 horas.

No final da tarde, às 16h30, foi sepultado José Carlos da Silva, o ‘Carlinhos Luxúria‘ (foto abaixo), de 71 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!