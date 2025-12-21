A887 – Um sepultamento em Assis neste dia 21 de dezembro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 21 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Dirce Scanholato de Souza, de 80 anos, velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

DIA 20 – No sábado, dia 20 de dezembro, houve três sepultamentos em Assis.

Elisabete Luz da Silva, de 53 anos, foi sepultada às 9 horas.

O sepultamento do senhor Benedito Cupertino Duarte, de 74 anos, aconteceu às 16 horas.

No final da tarde, às 16h30, foi sepultado José Carlos da Silva, o ‘Carlinhos Luxúria‘ (foto abaixo), de 71 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A883 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 18 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados