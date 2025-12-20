A886 – Morre Carlinhos ‘Luxúria’

Morreu na manhã deste sábado, dia 20 de dezembro, na Unidade de Terapia Intensiva -UTI- do Hospital Regional de Assis, aos 71 anos, o empresário José Carlos da Silva, o ‘Carlinhos Luxúria‘ (foto abaixo).

Carlinhos enfrentava constantes problemas de diabetes e estava internado há cerca de 10 dias na UTI do Regional, mas a causa da morte não foi informada.

O curioso apelido foi dado pelos telespectadores em razão do termo que ele adotou e repetia em seus comentários esportivos nos canais de TV a Cabo e no seu próprio canal ‘Assis in Foco’.

Carlinhos foi uma liderança esportiva e cultural no bairro Leblon, onde residiu a maior parte de sua vida.

Presidiu a Escola de Samba Unidos do Leblon e comandou a equipe de futebol amador Leblon Esporte Clube.

Carlinhos também dirigiu uma empresa de produtos para panificação e um hotel na cidade.

DESPEDIDA – O corpo de Carlinhos ‘Luxúria’ está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento acontecerá às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.