A885 – Um sepultamento em Assis neste dia 19 de dezembro

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, estará sendo velada Elisabete Luz da Silva, de 53 anos, que morreu em São Paulo. A família ainda não definiu o horário do sepultamento.

O senhor Antônio Galvão Naclério Novaes, de 90 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Londrina-PR, onde haverá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Moacir Libonório, de 81 anos.

A senhora Durvalina de Fátima da Silva (foto abaixo), de 71 anos, será sepultada na vizinha cidade de Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!