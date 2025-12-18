A884 – Mamãe Noel receberá doações de brinquedos a serem distribuídos no Natal

Mais uma iniciativa solidária da comunidade da Vila Operária.

Nas noites de quinta e sexta-feiras, dias 18 a 19 de dezembro, a Mamãe Noel estará recebendo doação de brinquedos a serem distribuídos às crianças carentes no Dia de Natal.

A Mamãe Noel estará recebendo as doações na árvore iluminada (foto abaixo), montada na praça São José Operário, na vila Operária, das 19 às 22 horas.

“Brinquedos usados em boas condições também podem ser doados”, explicam os organizadores do Natal Solidário.

Todas as doações arrecadadas serão devidamente embaladas em papel presente, antes de serem distribuídas na tradicional carreata organizada pelos amigos da Dona Lurdes, que percorre vários bairros periféricos na manhã de Natal.