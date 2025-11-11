A850 – Um sepultamento em Assis neste dia 11 de novembro

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Claudinei Pereira do Nascimento, de 66 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!