A845 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 12 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 12 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado José Carlos da Silva, que morreu na cidade de Piraju. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
Na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velado o senhor Benito Migotto, de 84 anos, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!