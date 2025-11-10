A844 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 10 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9h30, haverá o sepultamento de Rita Pires de Oliveira.

Às 16 horas, será sepultada a senhora Eunice Aparecida Franco de Souza, de 57 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

DIA 9 – No domingo, dia 9 de novembro, houve cinco sepultamentos no Cemitério da Saudade, em Assis.

A senhora Darci de Souza Moret de Santis, de 59 anos, foi sepultada às 10 horas.

Logo depois, às 10h30, houve o sepultamento da senhora Terezinha de Jesus da Silva, de 83 anos, que morreu em Jaú.

No início da tarde, às 14 horas, foi sepultada Eliane Florentino Ritier da Silva, 51 anos.

Às 15h40, houve o sepultamento de Sebastião Marques de Oliveira, de 44 anos.

No final da tarde, às 16 horas, foi sepultada Creuza Felícia Santos da Silva, de 55 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!