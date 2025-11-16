A846 – Um sepultamento em Assis neste final de semana

Há um sepultamento programado neste final de semana chuvoso no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No sábado, dia 15 de novembro, não houve registro.

No final da manhã deste domingo, dia 16, será sepultado Paulo Rogério Vieira, de 43 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o féretro às 10h30.

MARACAÍ – Na vizinha cidade de Maracaí, às 17 horas, haverá o sepultamento da assisense Valquíria José dos Santos Silveira (foto abaixo), de 61 anos. Quando jovem, Valquiria, filha de tradicional família da vila Operária, era considerada uma das melhores atletas da equipe feminina do VOCEM.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

