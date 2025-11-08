A843 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 8 de novembro

Há cinco sepultamentos marcados para este sábado, dia 8 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada Lucimara Alves Bueno, de 43 anos, assassinada com um golpe de faca, na noite de quinta-feira, dia 6 de novembro.

Às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria José Ignês Andrade, de 80 anos.

No início da tarde, às 14h30, será sepultado o senhor Mário Petruci, de75 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Às 14h30, haverá o sepultamento do senhor Antônio Aparecido Ribeiro, de 88 anos, que está sendo velado na Igreja Quadrangular do distrito de Nova Alexandria, em Cândido Mota, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Sérgio Aparecido dos Santos, de 59 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro as 15h30.

DOMINGO – Para o domingo, dia 9 de novembro, já estão programados dois sepultamentos em Assis.

A senhora Darci de Souza Moret de Santis, de 59 anos, que será velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, estará sendo sepultada às 10 horas.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento da senhora Terezinha de Jesus da Silva, que morreu em Jaú.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!