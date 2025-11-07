A842 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 7 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 7 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Benedita Simão, de 76 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

O velório de Lucimara Alves Bueno, de 43 anos, assassinada com um golpe de faca, na noite desta quinta-feira, dia 6 de novembro, será realizado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, na esquina da Praça da Bandeira. A família decidiu remarcar o sepultamento, que poderia acontecer hoje, para a manhã deste sábado, dia 8, no Cemitério Municipal da Saudade.

IML – Continua no Instituto Médico Legal de Assis -IML- o corpo do senhor Aparecido Donizeti Rocha, de 69 anos, que foi encontrado morto em sua residência, na rua Rubens Ribeiro de Moraes, no Parque Universitário. O corpo aguarda o reconhecimento para ser liberado á família para velório e sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor José Nunes da Mota, de 78 anos, que era conhecido pelo apelido de ‘Zé do Alho’ (foto abaixo). Segundo seus familiares, ele morreu na Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, onde aguardava para vaga em algum hospital.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.