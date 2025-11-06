A841 – Um sepultamento em Assis neste dia 6 de novembro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 6 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Uilson Rodrigues Vieira, de 59 anos, será sepultado às 14h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!