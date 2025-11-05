A840 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 5 de novembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 5 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado Davi Ferreira Pinheiro, de 62 anos, que morreu em São José do Rio Preto.
No mesmo horário, aconteceu o sepultamento do senhor Francisco Aparecido Domiciano, de 69 anos.
No final da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Neusa Raspante de Almeida (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velada na Igreja Cristo Vive, na rua Lucas Menck, na vila Nova Florínea, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
No período da tarde, em horário a ser definido pela família, haverá o sepultamento do senhor Nilton Vitalino Teixeira, de 72 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o jovem William Consoni da Silva, de 36 anos.
O corpo da senhora Eliana Maria Negrini, de 70 anos, que está sendo velado em Cândido Mota, será levado para Londrina-PR, onde ocorrerá a cerimônia de cremação.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!