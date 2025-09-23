A798 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 23 de setembro

Dois sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado Valmir Lourenço de Carvalho, de 54 anos.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Anna de Oliveira, de 90 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Carlos Soares, de 73 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!