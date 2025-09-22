A797 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 22 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 8h30, será sepultado o servidor municipal aposentado Daniel Ferreira da Silva (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h15.
Logo depois, às 9 horas, haverá o sepultamento do senhor Ariovaldo Schmitt, de 85 anos, que dirigiu a Chácara Bela Vista, em Assis. O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 8h30.
A senhora Elzira Rocha (foto abaixo), de 95 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Roselene Ferreira de Lima (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!