A797 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 22 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado o servidor municipal aposentado Daniel Ferreira da Silva (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h15.

Logo depois, às 9 horas, haverá o sepultamento do senhor Ariovaldo Schmitt, de 85 anos, que dirigiu a Chácara Bela Vista, em Assis. O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 8h30.

A senhora Elzira Rocha (foto abaixo), de 95 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Roselene Ferreira de Lima (foto abaixo), de 59 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A793 – Um sepultamento em Assis neste dia 18 de setembro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 18 de setembro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados