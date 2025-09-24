A799 – Um sepultamento em Assis neste dia 24 de setembro

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 24 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria Celeste Reis da Silva (foto abaixo), de 82 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax Home, na rua Padre Anchieta, 1280, esquina do avenida Otto Ribeiro, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
REGIÃO – Na Câmara Municipal de Florínea, está sendo velado o ex-vereador Antônio do Carmo, de 85 anos, que exerceu mandato na Câmara Municipal de Florínea durante a 6ª Legislatura, no período de 1977 a 1982. O sepultamento acontecerá na tarde desta quarta-feira, no cemitério daquela cidade.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!