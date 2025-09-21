A796 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 21 de setembro

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 21 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, e já há três sepultamentos agendados para a segunda-feira, dia 22.

No final da manhã deste domingo, dia 21, será sepultada a senhora Maria de Lourdes Silva Xavier, de 73 anos.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Marisa de Brito Silva (foto abaixo), de 74 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

DIA 22 – Três sepultamentos já estão agendados para a segunda-feira, dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 8h30, será sepultado o senhor Daniel Ferreira da Silva, de 67 anos, que será velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8 horas.

Logo depois, às 9 horas, haverá o sepultamento do senhor Ariovaldo Schmitt, de 85 anos, empresário da Chácara Bela Vista. O corpo será velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente.

A senhora Elzira da Rocha (foto abaixo), de 95 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento. que acontecerá na segunda-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!