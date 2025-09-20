A795 – Três sepultamentos em Assis neste dia 20 de setembro

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 20 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Neuza Alves Gomes da Silva (foto abaixo), de 74 anos.
No início da tarde, às 13 horas, haverá o sepultamento de Olanice de Paula Aleixo.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Geraldo Ferreira, de 88 anos, que está sendo velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!