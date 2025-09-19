A794 – Professor Fernando Cazarini morre aos 75 anos

No período da manhã desta sexta-feira, dia 19 de setembro, quando se comemora o Dia do Teatro, foi sepultado o professor universitário aposentado e ex-vice-diretor da Unesp de Assis, Fernando Antônio Cazarini, que tinha 75 anos.

Cazarini ingressou na Unesp de Assis no dia 4 de abril de 1973 e se aposentou em 25 de junho de 2009.

Nesse período, além de professor assistente doutor da disciplina de Alemão no Departamento de Letras, Cazarini foi eleito vice-diretor do campus de Assis, na chapa liderada pelo professor de História José Ribeiro Júnior, no período de 1987 a 1990.

O professor Fernando Cazarini exalava cultura nas mais diferentes vertentes. Era apaixonado por música e, durante anos, reuniu amigos em sua casa, nas tarde de domingo, para ouvir clássicos e concertos de ópera.

Teve atuação destacada, ao lado do ativista cultural Sérgio Nunes, para impedir a demolição ou desvio de finalidade do prédio onde funcionava o antigo Cine São Vicente, na rua Floriano Peixoto.

Liderou o movimento de preservação e tombamento do prédio, onde, após a restauração, passou a funcionar o Teatro Municipal Enzo Ticcineli.

O professor Fernando Cazarini Incentivou a criação e o funcionamento de um curso de balet dentro da universidade destinado à comunidade estudantil.

Cazarini também teve papel de destaque na discussão da lei que criou a Fundação Assisense de Cultura, durante a administração do ex-prefeito José Santilli Sobrinho.

MORTE – Vítima de uma queda acidental em sua residência, dias atrás, Fernando Cazarini sofreu uma fratura de tíbia e precisou ser submetido a uma cirurgia na Santa Casa de Assis.

Na noite desta quinta-feira, dia 18 de setembro, a sua morte foi confirmada exatamente às 19h20.

O velório de Fernando Cazarini aconteceu na sala 2 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento foi realizado às 10h30, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Fernando Cazarini morreu na Santa Casa de Assis