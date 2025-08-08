A743 – Três sepultamentos em Assis neste dia 8 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 8 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a bebê Manuela Nunes Ribas, de um ano, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No Cemitério Municipal da Saudade está sendo velado Edvaldo Betim, que será sepultado às 13h30.

O jovem Robson Germano da Cunha, de 29 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Platina, será sepultada a senhora Aparecida Tereza Turcarelli, de 73 anos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, acontecerá o sepultamento do senhor Zenizio Abílio da Silva (foto abaixo), de 76 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!