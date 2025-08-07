A742 – Deputado Marcolino participa de plenária em Assis e audiência do Orçamento na região

O deputado estadual Luiz Claudio Marcolino, do Partido dos Trabalhadores, cumpre agenda na região de Assis nesta sexta-feira, dia 8 de agosto.

Após iniciar o dia participando de audiências públicas na região de Presidente Prudente para ouvir sugestões da população na elaboração do Orçamento do Estado de São Paulo de 2026, Marcolino desembarcará em Assis no início na tarde.

Por volta das 15 horas, ele se reunirá com a diretoria do Sindicato dos Bancários e com lideranças e militantes do Partido dos Trabalhadores na sede da entidade que representa os bancários da região, na rua 24 de maio, 238, na vila Xavier. “Nessa nova visita a Assis, o deputado Luiz Cláudio Marcolino realizará uma plenária de mandato, onde apresentará um resumo de suas atividades parlamentares na Assembleia Legislativa e aproveitará para ouvir as demandas e propostas de lideranças para o desenvolvimento regional e melhorias dos serviços públicos”, explicou o vereador Reinaldo Nunes, o Português, que ajuda a coordenar a agenda do parlamentar na região.

ORÇAMENTO – No início da noite, Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa, se desloca para a vizinha cidade de Cândido Mota, onde se juntará à equipe de parlamentares responsável por percorrer as regiões do estado em busca de sugestões para a peça Orçamentária estadual de 2026.

Em Cândido Mota, a audiência pública acontecerá na Câmara Municipal, na rua Félix Jabur, 540.

O encontro é aberto à população.

Deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino PT-SP