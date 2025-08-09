A744 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 9 de agosto

Acontecem cinco sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste sábado, dia 9 de agosto.
No período da manhã, às 10 horas, foi sepultado o senhor Dirceu Silvério, de 79 anos.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do aposentado da Prefeitura de Assis, Natércio Bandeira dos Santos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Às 15h30, acontecerá o sepultamento de Aline Sabrina Teodoro, que morreu em Marília e será velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. de onde sairá o féretro às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Lúcio Marcos Rocha, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
No final da tarde, às 16h30, será sepultada a senhora Silvia Maria Fadul Vilibor Cimino, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 16 horas.
REGIÃO – Em Florínea, haverá o sepultamento de Benedito Sidnei dos Santos (foto abaixo), de 52 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Na vizinha Cândido Mota, será sepultado o senhor Elpídio Buzzo, de 74 anos (foto abaixo).
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!