A741 – Base do VOCEM consegue expressivos resultados contra Novorizontino

Dias antes de viajar a Araçatuba, no domingo, dia 10 de agosto, quando disputará a 13ª rodada do Campeonato Paulista, as equipes das categorias de base do VOCEM conseguiram expressivos resultados em dois confrontos amistosos, disputados fora de casa, contra o Grêmio Novorizontino.

Mesmo atuando em Novo Horizonte, na tarde desta quarta-feira, dia 6 de agosto, os marianinhos não foram vencidos.

SUB-11 – O time da categoria sub-11 terminou o amistoso com um honroso empate em 2 a 2.

Num acordo entre as duas equipes, ficou definido que o amistoso teria três períodos. Veja as três formações do VOCEM de Assis, do técnico Guilherme Jordão.

1º TEMPO – Carlão; Ryan Rocha, Andriy, Davi Luiz e Pedro; João Pedro, Rian Augusto e Miguel Piedade; Lucas Delmonte, Marquinhos e Vitinho.

2º  TEMPO – Eduardo; Benjamin, Davi Luiz, Andriy e Davi Pontes; Marquinhos, Sarauza e Miguel Baggio; Guilherme, Enzo Vincent e Yuri Martins.

3º TEMPO – Carlão; Ryan Rocha, Andriy, Davi Luiz e Pedro; João Pedro, Rian Augusto e Miguel Piedade; Lucas Delmonte; Marquinhos e Vitinho.

No domingo, dia 10 de agosto, às 14 horas, no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, a equipe mariana sub-11 enfrentará a Associação Esportiva Araçatuba.

Sub-11 do VOCEM empatou em 2 a 2

Imagem: Paulo H. Dias

SUB-12 – Pela categoria sub-12 o resultado foi ainda mais expressivo para os marianinhos: vitória do VOCEM de Assis pelo placar de 1 a 0.

Num acordo entre as duas equipes, ficou definido que o amistoso teria três períodos. Veja as três formações do VOCEM de Assis, do técnico Guilherme Jordão.

1º TEMPO – Cauê; Robert, Juninho, Davi Vaz e Felipe Albino; Enzo Camilo, Rafinha e Nathan; Cesinha, Murilo Cunha e Davi Miranda.

2º TEMPO – Cauê; Wagner, Davi Vaz, Israel, Enzo do Carmo e Miguel; Henrique, Nicolas e Thiago Pontes; Miguel Ferro, Arthur Ribeiro e
Pedro Piedade.

3º TEMPO – Cauê; Igor Palazzin, Davi Vaz, Juninho e Felipe Albino; Lorenzo Bevilacqua, Pedro e Gustavo; Robert, Samuel Francis e Davi Miranda.

Também no domingo, dia 10, às 15 horas, no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, a equipe sub-12 do VOCEM enfrentará a Associação Esportiva Araçatuba pelo Campeonato Paulista.

Sub-12 do VOCEM venceu por 1 a 0

Imagem: Paulo H. Dias

 

 

