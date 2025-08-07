A740 – Três sepultamentos em Assis neste dia 7 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 7 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Juarez Aparecido dos Santos, de 70 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
A senhora Lázara Nazarena de Oliveira, de 85 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a jovem Franciele Ribeiro Santos (foto abaixo), de 30 anos, que está sendo velada na Igreja Adventista localizada na rua Judith da Silva Carvalho, 30, no Jardim Eldorado, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Bernadete Rodrigues, a ‘Irmã Inês’ (foto abaixo), de 77 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!