Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Euclides Tarosso(foto abaixo), de 90 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No Complexo Prudenciana, acontece o velório de Cliézio Aparecido Gomes, de 47 anos, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!