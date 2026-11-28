B238 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 28 de novembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Euclides Tarosso(foto abaixo), de 90 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No Complexo Prudenciana, acontece o velório de Cliézio Aparecido Gomes, de 47 anos, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!