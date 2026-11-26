A equipe sub-20 dfo Clube Atlético Assisense encerrou na tarde desta quinta-feira, dia 26 de novembro, a sua turnê de cinco amistosos na Itália.

E o time comandado pelo técnico Vitalino Nardi, o ‘Vitão’, encerrou a sequência de jogos com uma sonora goleada aplicada na equipe amadora do Colorno pelo placar de 8 a 3.

Os gols do Falcão do Vale foram marcados por: Izaac Zalen (2), Luis (2), Fabryzio, Ryan, Erick Biro e Livinho.

Com isso, o Assisense fecha a turnê de cinco partidas, tendo somado duas vitórias, dois empates e sofrido uma derrota.

Segundo o fotógrafo Paulo Henrique Dias, que acompanhou a delegação de Assis, “foi uma atuação avassaladora para coroar a viagem, antes de virar a chave para o próximo grande desafio da temporada”, comemorou.

De volta ao Brasil, alguns jogadores do Assisense serão emprestados ao Independência do Acre, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior na sede de Taubaté.

Imagem: Paulo Henrique Dias