B237 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 27 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 27 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Sidnei Martins da Silva, de 68 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O sepultamento do senhor Aníbal Vieira do Amaral, que está sendo velado no próprio cemitério, acontecerá às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Arminda de Brito Camolesi, de 87 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!