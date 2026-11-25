B234 – Sub-20 do Assisense fica no empate em seu quarto amistoso em gramados italianos

Em sua quarta apresentação em solo italiano, a equipe da categoria sub-20 do Clube Atlético Assisense registrou o segundo empate. No primeiro placar igual, ficou no 4 a 4 contra o Venezia.

Antes, o ‘Falcão do Vale’ havia vencido o Padova por 3 a 1 e perdido para o Treviso por 5 a 1.

Lance da partida do Assisense, que registrou segundo empate

Imagem; Paulo H. Dias

O JOGO – Atuando na tarde desta quarta-feira, dia 25 de novembro, os comandados do técnico Vitalino Nardi, o ‘Vitão’ ficaram no empate em 2 a 2 contra o Lentigione Calcio, clube que disputa a quarta divisão do futebol italiano.

Segundo o fotógrafo Paulo Henrique Dias, que acompanha a delegação assisense, o time “mostrou poder de reação, após sair atrás no placar. Chegou a construir a virada, mas cedeu o gol de igualdade nos minutos finais”, informou.

Dias comentou que o confronto começou adverso para o ‘Falcão do Vale’, “que viu os donos da casa abrirem o marcador. Sem se abater, no entanto, mesmo com a desvantagem, o time de Assis organizou a marcação, equilibrou as ações ofensivas e conseguiu reverter o cenário”, completou.

Com gols de Cristian e Luis, o Assisense virou a partida em 2 a 1.

Mas, de acordo com Dias, “a equipe italiana pressionou em busca da igualdade e conseguiu balançar a rede novamente, nos instantes decisivos do duelo, decretando o placar final de 2 a 2”, contou o fotógrafo.

NOTURNO – Nesta quinta-feira, às 19h30 (horário na Itália), a equipe sub-20 do Atlético Assisnese realiza seu quinto amistoso. Enfrentará o time amador do Colorno, que, de acordo com pesquisa feita na internet, disputa a Promozione Emilia-Romagna (Girone A).

Assisense volta a campo nesta quinta-feira

Imagem; Paulo H. Dias