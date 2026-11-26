Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 26 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 15h30, será sepultado o senhor Sebastião Manoel da Cunha, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento de Rosemeire Miranda Batista (foto abaixo), de 51 anos, que está sendo velada no Centrfo Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!