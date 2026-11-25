Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 25 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Arildo Eiras de Freitas, de 95 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h45.
No período da tarde, às 14h30, haverá o sepultamento do senhor José Maria de Oliveira, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da praça da Bandeira, de onde sairá o coprtejo fúnebre às 14 horas.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 14 horas, será sepultada a senhora Cinira Alves da Silva Gonçalves, de 77 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!