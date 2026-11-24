No início da noite desta terça-feira, dia 24 de novembro, a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da Copa São Paulo 2027.

Pelo acordo entre os dois clubes profissionais de Assis, a cidade, em 2027, será representada pelo VOCEM.

O presidente do time, Fábio Mânfio, viajou para São Paulo em companhia da prefeita Telma Spera e do secretário municipal de esportes, Elton Henrique (foto).

CLUBES – O VOCEM está incluído no Grupo 5 da Copa São Paulo e terá como adversários: Vitória (Bahia), CSA (Alagoas) e Fluminense (Piauí).

A tabela dos jogos deve ser divulgada nos próximos dias pela Federação Paulista de Futebol.

PARCERIA – Para disputar a Copa São Paulo, a diretoria do VOCEM firmou parceria com o empresário conhecido como ‘Apóstolo Dozimar Rosim’, pai da prefeita de Bauru, Suelen Rosim.

O Apóstolo Dozimar, além de dirigir o Ministério Produtores da Esperança -MPE-, comanda o Bauru Esporte Clube, onde recebe dezenas de jogadores das categorias de base.

O elenco que disputará a Copa São Paulo representando o VOCEM está alojado em Santa Cruz do Rio Pardo, onde treina, há algumas semanas, sob o comando do assisense Fernandinho Santos.

Nos próximos dias, a delegação vocemista passará a treinar em Assis, no Sindicato dos Comerciários, à margem da rodovia Raposo Tavares.