B215 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 14 de novembro

Há cinco sepultamentos programados para este sábado, dia 14 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Gonçalo Inácio, de 84 anos.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do jovem Luis Fernando da Conceição Silva, de 17 anos, vítima de afogamento. Ele está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Logo depois, às 14 horas, será sepultada a senhora Judith Luzia Costa Meditieri, de 88 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.
Às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria José de Vasconcelos (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 14h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Celso Carvalho de Lima, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!