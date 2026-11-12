B211 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 12 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 12 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Reinaldo de Castro, de 71 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

O senhor Antônio Frioli, de 85 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!