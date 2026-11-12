B213 – Basquete Assis vence a segunda no ABC e pode garantir a vaga na final sábado, no Jairão

A zebra foi espantada de vez e o Basquete Assis está a uma vitoria para chegar à final do esvaziado Campeonato Paulista da 1ª Divisão, que reúne apenas quatro clubes.

Jogando na noite desta quinta-feira, dia 12 de novembro, no ginásio de esportes Delenice Ferreira, em São Caetano, os comandados do técnico César Fabretti derrotaram o time do ABC por uma di9ferença de 16 pontos: 77 a 61.

Assim, o time assisense faz 2 a 1 na série melhor de cinco e poderá garantir a vaga para disputar o título neste sábado, dia 14, às 19 horas, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão.

Se o improvável acontecer e os visitantes vencerem, um quinto e decisivo confronto ocorrerá no domingo, dia 15, também no Jairão.

Final de jogo em São Caetano e vitória de Assis – Reprodução TV