B214 – Três sepultamentos em Assis neste dia 13 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 13 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas, será sepultado o senhor Silas Neves de Oliveira, de 79 anos.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Eliana Aparecida Ferreira, que está sendo velada no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Oswaldo Coelho, de 91 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Francisco Caetano de Lima, de 86 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!