B212 – De malas prontas para Europa, Assisense conquista título em Londrina

O Clube Atlético Assisense está de malas prontas para a Europa.

Com o objetivo de “tentar negociar algum atleta”, o presidente Fabinho Melo confirmou ao JS que a delegação da categoria sub-20 embarca neste domingo, dia 15 de novembro, para a Itália, onde deverá realizar uma série de seis jogos amistosos contra diferentes clubes.

TÍTULO – Antes de viajar para sua excursão internacional, o time comandado pelo técnico Vitalino Nardi, o ‘Vitão’, conquistou, pela terceira vez, o título da Copa União de Londrina-PR, a 120 km de Assis.

Na decisão, o ‘Falcão do Vale’ derrotou a Portuguesinha de Londrina pelo placar de 2 a 0.

Acompanhe a campanha do Clube Atlético Assisense na Copa União:

1º jogo – Assisense 0 x 0 Portuguesinha de Londrina

2º jogo – Assisense 2 x 0 Cambé

3º jogo – Assisense 4 x 0 Oscar Bressane

4º jogo – Assisense 3 x 2 Performance Londrina

5º jogo – Assisense 4 x 1 União Cocaelense

Final – Assisense 2 x 0 Portuguesinha de Londrina

Sub-20 do Assisense, campeão em Londrina-PR