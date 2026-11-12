B212 – De malas prontas para Europa, Assisense conquista título em Londrina

O Clube Atlético Assisense está de malas prontas para a Europa.
Com o objetivo de “tentar negociar algum atleta”, o presidente Fabinho Melo confirmou ao JS que a delegação da categoria sub-20 embarca neste domingo, dia 15 de novembro, para a Itália, onde deverá realizar uma série de seis jogos amistosos contra diferentes clubes.
TÍTULO – Antes de viajar para sua excursão internacional, o time comandado pelo técnico Vitalino Nardi, o ‘Vitão’, conquistou, pela terceira vez, o título da Copa União de Londrina-PR, a 120 km de Assis.
Na decisão, o ‘Falcão do Vale’ derrotou a Portuguesinha de Londrina pelo placar de 2 a 0.
Acompanhe a campanha do Clube Atlético Assisense na Copa União:
1º jogo – Assisense 0 x 0 Portuguesinha de Londrina
2º jogo – Assisense 2 x 0 Cambé
3º jogo – Assisense 4 x 0 Oscar Bressane
4º jogo – Assisense 3 x 2 Performance Londrina
5º jogo – Assisense 4 x 1 União Cocaelense
Final – Assisense 2 x 0 Portuguesinha de Londrina
Sub-20 do Assisense, campeão em Londrina-PR