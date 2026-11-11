B210 – Basquete reage, afasta a zebra, vence no ABC e traz a decisão para o Jairão

Voltou a dar a lógica no Campeonato Paulista de basquete da 1ª divisão.

Jogando na noite desta quarta-feira, dia 11 de novembro, no ginásio Delenice Ribeiro, no ABC, o Basquete Assis derrotou o São Caetano, pelo placar de 59 a 51.

Com isso, a série melhor de cinco ficou empatada em 1 a 1.

Independente do resultado do terceiro confronto, que acontecertá nesta quinta-feira, dia 12, também em São Caetano, a quarta partida, que poderá decidir a série, já está marcada para o ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, em Assis, no próximo sábado, dia 14 de novembro, às 19 horas.

Se for preciso um quinto e decisivo confronto, ele também acontecerá no Jairão.

Com isso, aumentam consideravelmente as chances de o time de Assis decidir o título, provavelmente, contra o Clube de Campo de Tatuí, que enfrenta a Liga Sorocabana.