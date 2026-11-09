B208 – Basquete Assis decepciona torcida ao perder no Jairão para o São Caetano, que não havia vencido ainda

Quem foi ao ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, na noite deste sábado, dia 7 de novembro, além de precisar se esconder das goteiras, que deixaram parte das arquibancadas alagadas, saiu decepcionado com o fraco desempenho do Basquete Assis no primeiro confronto das série mata-mata das semifinais do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

A arquibancada do lado das cabines de imprensa ‘Radialista Augusto Cesar’, geralmente preferida dos torcedores por ficar atrás dos bancos de reservas, ficou vazia (foto abaixo).

O time do técnico César Fabretti, que tentava se reabilitar da derrota sofrida em Tatuí, no último jogo da fase de classificação, foi superado pela limitada equipe do São Caetano, que não tinha conseguido nenhuma vitória na competição.

A partida começou com atraso de 38 minutos até que as poças de água fossem retiradas da quadra.

O placar de 79 a 72 para o time do ABC suscitou uma série de dúvidas na desconfiada torcida assisense.

Começaram a borbulhar rumores nas redes sociais, não confirmados oficialmente, de que a crise financeira, que assola a Prefeitura, também tenha atingido o clube.

Na Secretaria de Esportes ninguém se manifestou sobre a suposta redução de investimento na modalidade.

Nas redes sociais da Associação Novo Basquete Assis, a última publicação continua sendo de sexta-feira, dia 6, convidando o público a comparecer ao ginásio Jairão.

REAÇÃO – Para tentar evitar uma eliminação precoce, o Basquete Assis tentará buscar a reabilitação no ABC.

Os dois próximos confontros da série melhor de cinco acontecerão nos dias 11 e 12 (quarta e quinta-feira), no ginásio Manoel Soares, em São Caetano.

Quem vencer três dos cinco confrontos, garante vaga na final contra o vencedor da semifinal entre Tatuí e Liga Sorocabana.

Se vencer um dois jogos no ABC, Assis garante a possibilidade de decidir ao lado de sua torcida.

OUTRA SEMI – No primeiro duelo da outra semifinal, mesmo jogando fora de seus domínios, Tatuí derrotou, com certa facilidade, o representante de Sorocaba por 62 a 61, na noite deste domingo, dia 8.