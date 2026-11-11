B209 – Três sepultamentos em Assis neste dia 11 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado o senhor Valdemar Christ Sampaio, de 65 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Otávio Miranda, de 74 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado Paulo Roberto Alves, de 58 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!