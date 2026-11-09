B207 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 9 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 9 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Ana Maria Nunes Leite (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
O senhor José Modotti, de 95 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Luiz Evangelista da Silva, de 65 anos.
DOMINGO – Neste domingo, dia 8 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, às 16 horas, foi sepultado Galileu Cesar Machado Valim (foto abaixo), 35 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!