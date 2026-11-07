B206 – Valendo vaga para a final, Basquete Assis recebe São Caetano no Jairão

O esvaziado Campeonato Paulista da 1ª Divisão, que conta só com quatro times, entra na reta final.

O Basquete Assis, segundo lugar na classificação da primeira fase, receberá o São Caetano na noite deste sábado, dia 7, às 19 horas, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos.

Será boa uma oportunidade para os comandados do técnico César Fabrete se recuperarem da derrota sofrida em Tatuí, na semana passada, e da desgastante viagem de quase 300 km, feita num apertado micro ônibus que transportou atletas com média de altura de 1m90.

A vaga para será decidida em, no máximo, cinco partidas. Quem fizer 3 a 0 decidirá o título.

O segundo confronto entre Assis e São Caetano está marcado para a quarta-feira, dia 11, no ginásio de esportes Delenice Ribeiro, no Grande ABC. O terceiro duelo acontecerá no dia seguinte, também em São Caetano.

OUTRA VAGA – O Clube de Campo de Tatuí, líder da fase de classificação, terá cinco confrontos contra a Liga Sorocabana.

O primeiro duelo será nesta segunda-feira, dia 9, às 19 horas, em tatuí.

Jairão receberá primeira partida da semifinal