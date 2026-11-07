B205 – Um sepultamento em Assi neste dia 7 de novembro

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 7 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 15h30, será sepultado o senhor José Bueno da Silva, de 84 anos, que está sendo velado na sala 6 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, está sendo velada a senhora Maria José de Souza Marques, de 80 anos, que será sepultada no domingo, dia 8.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!