B204 – Três sepultamentos em Assis neste dia 6 de novembro

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 6 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Às 10 horas, será sepultada a senhora Aurora Faustino.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Sebastião Pedro Longo (foto abaixo), de 79 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Nelson Ferreira da Silva (foto abaixo), de 82 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.
REGIÃO – Em Cruzália, haverá o sepultamento do senhor Olindo Totti (foto abaixo), de 97 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!