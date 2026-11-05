B203 – Energisa continua atuando após vendaval que passou pela região

Após o forte temporal que passou pela região de Assis na noite desta quarta-feira, dia 4 de novembro, as equipes da concessionária de energia elétrica Energisa continuam atuando para solucionar ocorrências.

Na manhã desta quinta-feira, a Energisa emitiu um comnunicado à imprensa informando “que permanece com o reforço de equipes nas áreas urbanas e rurais, atuando nos reparos aos danos ocasionados pelo forte temporal que atingiu a região na noite desta quarta-feira”, diz.

As fortes rajadas de vento, acompanhada de raios, segundo a concessionária, derrubaram árvores sobre a rede elétrica em diversos pontos e as cidades mais afetadas foram: Rancharia, João Ramalho, Paraguaçu Paulista, Assis, Cândido Mota, Palmital, entre outras da região.

De acordo com a Energisa, “cerca de 92% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento normalizado nessas localidades”, afirma.

Em Assis, moradores do Assis III e parte do Jardim Europa amanheceram sem energia elétrica.

“Com maquinários pesados e com apoio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes das prefeituras, os profissionais da Energisa seguem retirando árvores e galhos caídos sobre a fiação, e trabalhando na substituição de postes e equipamentos danificados pelo temporal”, continua a nota.

A previsão, segundo a Energisa, “é concluir os trabalhos mais pesados no decorrer do dia de hoje (quinta-feira), normalizando o fornecimento de energia para os clientes ainda afetados”.

CONTATO – A empresa reforça que os clientes que precisarem falar com a concessionária podem entrar em contato pelos canais: aplicativo Energisa On, Whatsapp/Gisa (18) 99120-3365 ou pelo Call Center 0800 70 10 326.

Imagem: Divulgação Energisa