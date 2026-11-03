B198 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 3 de novembro

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 3 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
Às 15h30, será sepultado Antônio Marcos de Oliveira, de 57 anos, que morreu em Marília, e será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do jovem Lucas Valério (foto abaixo), de 32 anos, que foi morto na noite desta segundea-feira, no Parque Colinas. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!