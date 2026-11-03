B197 – Jovem é morto no Parque Colinas

Um jovem de 32 anos foi baleado e morto na noite desta segunda-feira, dia 2 de novembro, na rua Grisanto Barchi, no Parque Colinas.
Lucas Valério, segundo populares, ferido, chegou em frente a um estabelecimento comercial e caiu na calçada.
Logo em seguida, uma outra pessoa, até agora esconhecida, teria se aproximado e efetuado um disparo contra o jovem, que morreu no local (foto abaixo).
A Polícia Militar e o SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- foram acionados.
O local do crime foi preservado pela polícia até a chegada do delegado plantonista, que determinou a realização da perícia.
Após a liberação, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal para realização do exame necroscópico.
A Polícia Civil instaurou o inquérito policial para apurar a autoria e os motivos do homicídio.
DESPEDIDA – Após liberação do IML, o corpo de Lucas Valério (foto abaixo) será velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!